Краснов: судебные решения не должны катализировать мошеннические схемы

С начала текущего года в России активизировалась схема массового мошенничества с недвижимостью. Пожилые граждане продавали квартиры, а после сделок через суд возвращали себе имущество, утверждая, что оказались под давлением аферистов. По данным «Ведомостей», с начала 2025 г. под влиянием мошенников было переведено аферистам минимум 433 млн руб.