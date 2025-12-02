Краснов: судебные решения не должны катализировать мошеннические схемы
Судебные решения должны служить обществу и не допускать двусмысленных трактовок, которые могут стать основой для незаконных схем. Такое заявление сделал глава Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ.
По его словам, решения не должны «порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем». Краснов подчеркнул, что реакция на подобную недобросовестную практику в угоду отдельным коммерческим или региональным интересам будет «бескомпромиссной».
Краснов также отметил, что за 11 месяцев суды страны рассмотрели свыше 25 млн дел. По его словам, Верховный суд активно оптимизирует судопроизводство, в частности, речь идет о реформе апелляционного обжалования и пересмотре статистических и бюрократических процедур. «Суды должны быть освобождены от излишней, тем более несвойственной нагрузки», – добавил он.
Председатель Верховного суда также указал на важность цифровой трансформации, подготовку судей к работе с большими массивами данных и повышение технологичности правосудия. В ближайшие годы ключевым направлением станет дальнейшее развитие электронного судопроизводства и повышение доступности цифровых сервисов, особенно для граждан, которые не имеют навыков работы в цифровой среде, указал Краснов.
С начала текущего года в России активизировалась схема массового мошенничества с недвижимостью. Пожилые граждане продавали квартиры, а после сделок через суд возвращали себе имущество, утверждая, что оказались под давлением аферистов. По данным «Ведомостей», с начала 2025 г. под влиянием мошенников было переведено аферистам минимум 433 млн руб.
Резонансное дело певицы Ларисы Долиной стало одним из первых громких примеров такой схемы. Весной 2025 г. суд признал недействительной сделку, по которой артистка продала квартиру под воздействием телефонных мошенников, и вернул ей недвижимость.