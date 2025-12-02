Путин передал «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому киностудия «Ленфильм» перейдет в собственность Санкт‑Петербурга. Правительству поручено обеспечить реализацию этого процесса в течение шести месяцев.
Передать студию городу президента просили ветераны. В сентябре эту просьбу ему передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент ее поддержал.
Администрация Санкт-Петербурга отмечала, что работа «Ленфильма» будет сосредоточена на патриотическом, военном и историческом кино.
За последние пять лет акционерное общество «Ленфильм» пережило ряд судебных процессов, включая несколько исков о банкротстве. В киностудии сменилось несколько руководителей. С сентября 2020 г. студию возглавлял Федор Щербаков, которого в феврале 2024 г. объявили в международный розыск по уголовному делу. С августа 2024 г. пост гендиректора занимал Эдуард Суворов, а в декабре того же эту должность заняла Надежда Андрющенко. Основной задачей Андрющенко было разработать программу финансового восстановления студии.
Несмотря на государственную поддержку, АО «Ленфильм» завершило 2024 г. с убытком в 162 млн руб. – максимальным с 2019 г. В 2023 г. убыток составил 111 млн руб., то есть за год он увеличился на 31%, согласно финансовой отчетности компании.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в феврале 2025 г. народный артист России и режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать киностудию «Ленфильм», которая столкнулась с экономической нестабильностью.
В 2013 г. «Ленфильм» взял кредит у ВТБ на сумму 1,53 млрд руб. Однако в 2019 г. киностудия оказалась в предбанкротном состоянии, поскольку не могла погасить заем. В июле 2020 г. бывший и. о. генерального директора Инесса Юрченко сообщала, что основная задолженность перед банком составляет 1,5 млрд руб., а накопленные проценты достигли примерно 700 млн руб., передавало агентство ТАСС. В октябре 2020 г. студия получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. для частичного погашения основного долга, а в декабре – еще 999,4 млн руб.
В 2022 г. киностудия «Ленфильм» полностью погасила задолженность перед банком ВТБ, включая все начисленные проценты, в том числе просроченные в размере 473,3 млн руб. Основной долг удалось закрыть только после реализации непрофильного актива – земельного участка площадью почти 10 г на улице Тамбасова, 5, вместе с расположенными на нем строениями.
«Ленфильм» – первая кинокомпания России, изначально созданная как военно-кинематографический отдел. Студия стала известна благодаря таким фильмам, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Собачье сердце», «Человек-амфибия», «Золушка», «Валерий Чкалов», «Петр Первый» и др. После распада Советского Союза киностудия столкнулась с финансовыми трудностями: с 1992 по 2010 г. государство практически не финансировало её развитие.