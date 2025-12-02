Путин передал «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга

В 2013 г. «Ленфильм» взял кредит у ВТБ на сумму 1,53 млрд руб. Однако в 2019 г. киностудия оказалась в предбанкротном состоянии, поскольку не могла погасить заем. В июле 2020 г. бывший и. о. генерального директора Инесса Юрченко сообщала, что основная задолженность перед банком составляет 1,5 млрд руб., а накопленные проценты достигли примерно 700 млн руб., передавало агентство ТАСС. В октябре 2020 г. студия получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. для частичного погашения основного долга, а в декабре – еще 999,4 млн руб.