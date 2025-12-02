Газета
Путин подписал указ о преобразовании Крыловского научного центра в НИЦ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расформировании ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и преобразовании его в Национальный исследовательский центр (НИЦ) судостроения имени Крылова. Целью названо формирование технологической базы инновационной экономики, развитие высокотехнологического судостроительного комплекса, а также повышение эффективности управления научными исследованиями в разработке морской техники. Это следует из соответствующего документа.

Основными задачами нового центра будут координация и проведение научных исследований в судостроительной сфере, а также выполнение полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Центр также будет участвовать в разработке программ судостроения и консолидации научного потенциала для развития технологий в этой области.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Крыловский ГНЦ, основанный в 1894 г., по собственным оценкам является одним из крупнейших мировых исследовательских центров в судостроении и проектировании. Центр находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ. Как сообщали «Ведомости», основной задачей центра в новом статусе станет формирование научно-технического задела для кораблестроения и судостроения.

