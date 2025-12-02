Путин подписал указ о преобразовании Крыловского научного центра в НИЦ

Основными задачами нового центра будут координация и проведение научных исследований в судостроительной сфере, а также выполнение полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Центр также будет участвовать в разработке программ судостроения и консолидации научного потенциала для развития технологий в этой области.