Главная / Общество /

В Верховный суд поступила жалоба по «делу Долиной»

Ведомости

В Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Об этом сообщили в Верховном суде РФ.

Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к суду, зная принципиальное отношение председателя ВС Игоря Краснова к фактам нарушений прав граждан, «нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В августе 2024 г. Долина сообщила в своем Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Тогда на ее квартиру был наложен арест, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. 4 ноября этого года суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер.

Суд установил, что договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел.

27 ноября стало известно, что суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости и оставил квартиру в Хамовниках за певицей. Адвокат Лурье сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной. По мнению защитника, такое решение может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.

