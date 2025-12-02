В Верховный суд поступила жалоба по «делу Долиной»

27 ноября стало известно, что суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости и оставил квартиру в Хамовниках за певицей. Адвокат Лурье сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной. По мнению защитника, такое решение может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.