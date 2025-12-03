Газета
Росавиация ввела ограничения на работу четырех аэропортов

Ведомости

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. 

Аналогичные меры были введены в воздушных гаванях Тамбова («Донское»), Пензы и Саратова («Гагарин»).

В ночь на 2 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Восемь БПЛА российские военные уничтожили в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, пять – в Волгоградской области. В Чечне было сбито четыре беспилотника, в Ростовской области – два, над Черным морем – три. По одному БПЛА силы ПВО ликвидировали в Орловской, Липецкой и Тверской областях.

