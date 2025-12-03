Гергиев поддержал систему аукциона при продаже билетов на «Щелкунчика»

Большой театр начал реализовывать билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» 2 декабря. При этом они доступны только на официальном сайте ГАБТа. Второй год подряд билеты частично можно приобрести на аукционе, куда могут заранее подать заявку и физические, и юридические лица.