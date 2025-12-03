Гергиев поддержал систему аукциона при продаже билетов на «Щелкунчика»
Ситуация с билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре беспокоила два года назад, радуя только спекулянтов. Аукционная система при этом отвечает интересам граждан и помогает артистам показывать новые спектакли, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев.
«Как вы думаете, кого мы должны поддерживать: спекулянтов или граждан России? Граждан. Сам факт аукциона ничего не нарушает. На аукционах покупают картины по огромным ценам, и это никого не удивляет. Аукцион помогает Большому театру создавать новые спектакли», – отметил он.
По словам Гергиева, в 2024 г. продажи билетов, средства от которых идут в кассу, увеличились вдвое. Он подчеркнул, что это произошло «не только благодаря работе театра».
Большой театр начал реализовывать билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» 2 декабря. При этом они доступны только на официальном сайте ГАБТа. Второй год подряд билеты частично можно приобрести на аукционе, куда могут заранее подать заявку и физические, и юридические лица.