Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к девяти годам лишения свободы

Суд установил, что не позднее июля 1999 г. Елакаев добровольно присоединился к банде и активно участвовал в совершении тяжких преступлений. В августе 1999 г. он в составе группы численностью не менее 1000 человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчаткой, принял участие в вооруженном мятеже, направленном на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности РФ. В результате прицельного обстрела со стороны банды погибли 33 военнослужащих, а еще 34 получили ранения различной степени тяжести.