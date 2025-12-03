Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к девяти годам лишения свободы
Суд приговорил Альберта Елакаева – члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба – к девяти годам лишения свободы. Банда была причастна к нападению на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 г. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, передает Telegram-канал ведомства.
Елакаева признали виновным по ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженных мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Предполагается, что он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что не позднее июля 1999 г. Елакаев добровольно присоединился к банде и активно участвовал в совершении тяжких преступлений. В августе 1999 г. он в составе группы численностью не менее 1000 человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчаткой, принял участие в вооруженном мятеже, направленном на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности РФ. В результате прицельного обстрела со стороны банды погибли 33 военнослужащих, а еще 34 получили ранения различной степени тяжести.
17 октября суд приговорил еще одного участника банды Басаева и Хаттаба Ислама Бациева к 21 году лишения свободы. Его обвинили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным следствия, 29 февраля 2000 г. Бациев участвовал в нападении на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской воздушно-десантной дивизии в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Нападение продолжалось до утра 1 марта 2000 г. и привело к гибели 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.