Суд вынес приговор еще одному участнику банды Басаева и Хаттаба
Суд приговорил участника банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба Ислама Бациева к 21 году лишения свободы. Организация была причастна к нападению на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 г. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, передает Telegram-канал ведомства.
Предполагается, что Бациев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его обвинили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание по данной статье составляет пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, 29 февраля 2000 г. Бациев участвовал в нападении на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской воздушно-десантной дивизии в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Нападение продолжалось до утра 1 марта 2000 г. и привело к гибели 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
4 июля Петренко сообщила, что еще два участника банды Басаева и Хаттаба Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев приговорены к 24 и 21 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).
Установлено, что Бегельдиев и Хамзатханов добровольно вступили в банду в 1999 г. Фигуранты активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Утром 4 октября 1999 г. в чеченской станице Червленной участники банды, включая Хамзатханова и Бегельдиева, действуя под руководством Хаттаба, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны. Массированный обстрел привел к гибели 15 военнослужащих, еще 28 были ранены.