Суд вынес приговор еще одному участнику банды Басаева и Хаттаба

Установлено, что Бегельдиев и Хамзатханов добровольно вступили в банду в 1999 г. Фигуранты активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Утром 4 октября 1999 г. в чеченской станице Червленной участники банды, включая Хамзатханова и Бегельдиева, действуя под руководством Хаттаба, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны. Массированный обстрел привел к гибели 15 военнослужащих, еще 28 были ранены.