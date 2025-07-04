СК: еще двоих участников банды Басаева приговорили к длительным срокам

27 мая ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и СК задержала четверых членов банды, принимавших участие в нападениях на российских военных в 1999 и 2000 гг. в Чечне и Дагестане. В начале июня Южный окружной военный суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 г. к колонии строгого режима на сроки от 13 до 24 лет. Следствие установило, что 29 февраля 2000 г. осужденные в составе банды Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих псковской дивизии воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.