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СК: еще двоих участников банды Басаева приговорили к длительным срокам

Ведомости

Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев, участники банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба, причастные к нападению на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 г., приговорены к 24 и 21 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Установлено, что Бегельдиев и Хамзатханов добровольно вступили в банду в 1999 г. Фигуранты активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Утром 4 октября 1999 г. в чеченской станице Червленной участники банды, включая Хамзатханова и Бегельдиева, действуя под руководством Хаттаба, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны. Массированный обстрел привел к гибели 15 военнослужащих, еще 28 были ранены.

По словам Петренко, суд признал достаточными доказательства, собранные СК и ФСБ. Хамзатханова и Бегельдиева признали виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

27 мая ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и СК задержала четверых членов банды, принимавших участие в нападениях на российских военных в 1999 и 2000 гг. в Чечне и Дагестане. В начале июня Южный окружной военный суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 г. к колонии строгого режима на сроки от 13 до 24 лет. Следствие установило, что 29 февраля 2000 г. осужденные в составе банды Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих псковской дивизии воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов в середине 1990-х гг. В частности, преступники захватили заложников в Буденновске и в московском Театральном центре на Дубровке. Сам Басаев был убит 10 июля 2006 г. при спецоперации ФСБ.

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