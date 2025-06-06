Участников нападения на десантников в 2000 году приговорили к заключению

16 декабря 2024 г. Петренко сообщала о задержании Хамидула Япова и Минкаила Магамадова, которые подозревались в нападениях на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 гг. Оба фигуранта проходили по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ. Они были задержаны в рамках расследования уголовных дел по фактам вооруженных нападений участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды Басаева и Хаттаба.