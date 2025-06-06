Участников нападения на десантников в 2000 году приговорили к заключению
Южный окружной военный суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 г. к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Осужденные являются жителями Татарстана – Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов. Их приговорили по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).
По данным следствия, 29 февраля 2000 г. осужденные в составе вооруженной банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих псковской дивизии воздушно-десантных войск. Оно происходило в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Преступники напали с трех сторон. Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов стреляли в военнослужащих из автоматов Калашникова.
27 мая ФСБ России совместно с МВД, Росгвардией и СК задержала четверых членов банды, которые принимали участие в нападениях на российских военных в 1999 и 2000 гг. в Чечне и Дагестане. Мероприятия по розыску остальных участников преступлений, которым удалось избежать уголовной ответственности, продолжаются.
16 декабря 2024 г. Петренко сообщала о задержании Хамидула Япова и Минкаила Магамадова, которые подозревались в нападениях на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 гг. Оба фигуранта проходили по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ. Они были задержаны в рамках расследования уголовных дел по фактам вооруженных нападений участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды Басаева и Хаттаба.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Сам Басаев был убит 10 июля 2006 г. при спецоперации ФСБ.