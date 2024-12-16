Задержаны двое подозреваемых в нападении на военных в Чечне в 1999-2000 годах

Следствием устанавливается роль Япова и Магамадова в ходе вышеуказанных нападений, также проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемыми уголовными делами. Уточняется, что сотрудники СК, ФСБ и МВД продолжают устанавливать и других участников формирований, причастных к этим преступлениям.