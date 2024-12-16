Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Задержаны двое подозреваемых в нападении на военных в Чечне в 1999-2000 годах

Ведомости

Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, подозреваемые в нападениях на российских военнослужащих в Чеченской Республике в 1999 и 2000 гг., задержаны, сообщила «Ведомостям» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Оба фигуранта проходят по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Как уточняет Петренко, фигуранты задержаны в рамках расследования уголовных дел по фактам вооруженных нападений участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба.

По версии следствия, Япов причастен к нападению, совершенному 4 октября 1999 г. в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии воздушно-десантных войск, произошедшем 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт Шатойского района. В результате нападений погибли 99 российских военнослужащих, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Петренко.

Следствием устанавливается роль Япова и Магамадова в ходе вышеуказанных нападений, также проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемыми уголовными делами. Уточняется, что сотрудники СК, ФСБ и МВД продолжают устанавливать и других участников формирований, причастных к этим преступлениям.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных