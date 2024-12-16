Задержаны двое подозреваемых в нападении на военных в Чечне в 1999-2000 годах
Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, подозреваемые в нападениях на российских военнослужащих в Чеченской Республике в 1999 и 2000 гг., задержаны, сообщила «Ведомостям» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Оба фигуранта проходят по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Как уточняет Петренко, фигуранты задержаны в рамках расследования уголовных дел по фактам вооруженных нападений участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба.
По версии следствия, Япов причастен к нападению, совершенному 4 октября 1999 г. в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии воздушно-десантных войск, произошедшем 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт Шатойского района. В результате нападений погибли 99 российских военнослужащих, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Петренко.
Следствием устанавливается роль Япова и Магамадова в ходе вышеуказанных нападений, также проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемыми уголовными делами. Уточняется, что сотрудники СК, ФСБ и МВД продолжают устанавливать и других участников формирований, причастных к этим преступлениям.