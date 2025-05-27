ФСБ России задержала четверых членов банды Басаева и Хаттаба
ФСБ России совместно с МВД, Росгвардией и Следственным комитетом (СК) задержала четверых членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые принимали участие в нападениях на российских военных в 1999 и 2000 гг. в Чечне и Дагестане. Об этом сообщили «Ведомостям» в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
ФСБ собрала доказательную базу против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова. Всем фигурантам предъявлены обвинения по ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мероприятия по розыску остальных участников преступлений, которым удалось избежать уголовной ответственности, продолжаются, заявили в ведомстве.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что сейчас следствие устанавливает роль подозреваемых в нападениях и проверяет их причастность к совершению других преступлений. Главное следственное управление ведомства продолжает расследование уголовных дел по фактам нападения вооруженных групп под руководством Басаева и Хаттаба в Чечне и Дагестане. В 1999–2000 гг. в результате боестолкновений погибли более 130 военных, еще свыше 80 получили ранения различной степени тяжести.
16 декабря 2024 г. Петренко сообщала о задержании Хамидула Япова и Минкаила Магамадова, которые подозревались в нападениях на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 гг. Оба фигуранта проходили по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ. Они были задержаны в рамках расследования уголовных дел по фактам вооруженных нападений участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды Басаева и Хаттаба.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Сам Басаев был убит 10 июля 2006 г. при спецоперации ФСБ.