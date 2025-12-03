В Москве арестовали двух курьеров, легализовавших 1000 мигрантов

Полиция задержала двух участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. По предварительным данным, с 2024 г. они подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России, и за деньги оформляли для них фиктивные документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.