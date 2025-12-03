В Москве арестовали двух курьеров, легализовавших 1000 мигрантов
Полиция задержала двух участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. По предварительным данным, с 2024 г. они подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России, и за деньги оформляли для них фиктивные документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из столичных железнодорожных вокзалов были задержаны двое курьеров группы. При них изъяли готовые поддельные документы, печати и электронные носители информации. По версии следствия, преступная схема позволила организовать незаконное пребывание более 1000 иностранных граждан, а ее доход превысил 1 млн руб.
Задержанные признались, что получали задания от анонимных кураторов и доставляли поддельные бумаги по указанным адресам.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), фигуранты заключены под стражу. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают остальных участников схемы и разыскивают иностранцев, воспользовавшихся поддельными документами.
13 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что для мигрантов, незаконно пребывающих на территории РФ, действует режим высылки. Он предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав для таких лиц.