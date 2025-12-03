Газета
Главная / Общество /

Стивен Сигал заявил, что гордится «быть русским»

Ведомости

Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал гордится быть русским. Главная ценность россиян, отражающая страну, – единство и готовность помогать друг другу, заявил он на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

«Я горжусь быть русским, я горжусь, что я здесь, сегодня, с вами. Если Господь даст мне дар остаться в России, продолжать здесь работать, делать свое дело, я буду благодарен», – сказал он.

3 ноября 2016 г. Сигал получил российский паспорт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что актер «настойчиво и достаточно продолжительное время» обращался с соответствующей просьбой. 9 мая 2025 г. Сигал посетил парад Победы на Красной площади.

