Путин: 630 000 волонтеров включились в поддержку участников спецоперации

В апреле «Ведомости» писали, что волонтеры, работающие в регионах, которые граничат с зоной проведения спецоперации, смогут рассчитывать на единовременную выплату в случае получения увечья (3 млн руб.) и инвалидности (4 млн руб.) по аналогии с добровольцами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В случае смерти волонтера его родственники получат 5 млн руб.