Путин: 630 000 волонтеров включились в поддержку участников спецоперации

Ведомости

С 2022 г. в поддержку участников спецоперации и их семей включилось 630 000 волонтеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе международного форума «Мы вместе», передает Кремль. При этом он призвал волонтеров быть осторожными в зоне боевых действий.  

Он также напомнил о самоотверженности волонтеров во время пандемии коронавируса, назвав это ярким и показательным примером того, что готовность помочь «в крови» у россиян. 

В апреле «Ведомости» писали, что волонтеры, работающие в регионах, которые граничат с зоной проведения спецоперации, смогут рассчитывать на единовременную выплату в случае получения увечья (3 млн руб.) и инвалидности (4 млн руб.) по аналогии с добровольцами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В случае смерти волонтера его родственники получат 5 млн руб.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев тогда рассказал, что о разработке такого проекта Путина просили сами добровольцы на форуме «Мы вместе» в 2024 г.

