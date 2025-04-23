Выплаты волонтерам в приграничье и новых регионах предложили уравнять

Сейчас, согласно указу президента № 247 от 2022 г., такие выплаты распространяются только на добровольцев в новых регионах. В документе уточняется, что в случае гибели волонтера при осуществлении своей работы 5 млн руб. будут распределены в равных долях между супругами, родителями, детьми умершего или в случае отсутствия таковых – братьями и сестрами. Расширить действие этих норм предлагается на Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, Краснодарский край, а также на Крым и Севастополь. Это необходимо для повышения уровня социальной защищенности добровольцев, принимающих, в частности, участие в оказании помощи населению, в том числе в эвакуации граждан в этих субъектах, уточняется в пояснительной записке к проекту указа.