Выплаты волонтерам в приграничье и новых регионах предложили уравнять

Выплаты волонтерам в приграничье и новых регионах предложили уравнятьДействие указа президента о компенсациях может быть расширено на восемь субъектов Федерации
Волонтеры, работающие в регионах, которые граничат с зоной проведения спецоперации и подвергаются «активным атакам» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут рассчитывать на единовременную выплату в случае получения увечья (3 млн руб.) и инвалидности (4 млн руб.) по аналогии с добровольцами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В случае смерти волонтера его родственники получат 5 млн руб. Это следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта указа президента, разработанного с Росмолодежью, обратили внимание «Ведомости».
Сейчас, согласно указу президента № 247 от 2022 г., такие выплаты распространяются только на добровольцев в новых регионах. В документе уточняется, что в случае гибели волонтера при осуществлении своей работы 5 млн руб. будут распределены в равных долях между супругами, родителями, детьми умершего или в случае отсутствия таковых – братьями и сестрами. Расширить действие этих норм предлагается на Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, Краснодарский край, а также на Крым и Севастополь. Это необходимо для повышения уровня социальной защищенности добровольцев, принимающих, в частности, участие в оказании помощи населению, в том числе в эвакуации граждан в этих субъектах, уточняется в пояснительной записке к проекту указа.
На территории других субъектов компенсационные выплаты активистам осуществляются в соответствии с законом о благотворительной деятельности и добровольчестве. В случае травмы волонтеру положено от 25 000 до 50 000 руб., в случае получения инвалидности – до 500 000 руб. в зависимости от тяжести ранения. При гибели добровольца его родные вправе получить 2 млн руб. При этом волонтер должен быть зарегистрирован в информационной базе волонтеров «Добро.рф».
С 2022 г. в упомянутых приграничных регионах к оказанию помощи было привлечено порядка 9000 волонтеров, сообщил «Ведомостям» глава Росмолодежи Григорий Гуров. Кроме того, по информации региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях не было зафиксировано случаев гибели волонтеров или получения ими увечья при осуществлении добровольческой деятельности, которые бы подпадали под действие разрабатываемого проекта указа, добавил Гуров.
Волонтеры в зоне ЧС
О разработке такого проекта просили президента Владимира Путина сами добровольцы на форуме #МЫВМЕСТЕ в 2024 г., сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Сегодня в приграничных регионах волонтеры несут повышенные риски, оказывая гуманитарную помощь. Для добровольцев, работающих [в исторических регионах], действуют нормы компенсационных выплат в случае ранения или травмы, точно такие же нормы предлагается распространить и на регионы, где объявлен режим контртеррористической операции», – уточнил он. Основная цель – это обеспечение безопасности и поддержки волонтеров, рискующих жизнью ради других, подчеркнул Метелев.
В волонтерском сопровождении в Курской области каждый день задействовано 4273 человека, сообщила «Ведомостям» депутат Госдумы от Курской области («Единая Россия») Екатерина Харченко. «Считаю инициативу очень актуальной, так как ракетной опасности и атакам БПЛА подвергаются не только приграничные районы, но и сам Курск и муниципальные образования севернее», – подчеркнула она. При этом, говорит Харченко, вряд ли повышение размера выплат станет дополнительной мотивацией для волонтеров работать в приграничных регионах, поскольку они там работают «по зову сердца».
В приграничных регионах работает много волонтеров: например, в пунктах оказания гуманитарной помощи, в пунктах эвакуации, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «Вскоре начнется большой процесс восстановления территорий. Очевидно, нужно устранять правовой вакуум», – отметил он.