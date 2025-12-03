Борис Акунин заочно приговорен к 15 годам колонии

Суд вынес заочный приговор Григорию Чхартишвили, известному под псевдонимом Борис Акунин (считается в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года он должен будет провести в тюрьме. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.