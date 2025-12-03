Борис Акунин заочно приговорен к 15 годам колонии
Суд вынес заочный приговор Григорию Чхартишвили, известному под псевдонимом Борис Акунин (считается в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года он должен будет провести в тюрьме. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
Писателя признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Судья также назначил фигуранту штраф в размере 200 000 руб. и запретил в течение 6 лет заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно Акунину назначен еще один штраф на 400 000 руб.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Следствие установило, что Чхартишвили, уже дважды привлеченный в течение года к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), продолжал публиковать материалы без обязательной пометки о статусе иностранного агента.
Как отмечал ТАСС, одним из оснований для возбуждения уголовного дела против писателя Акунина стал его телефонный разговор с блогерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).