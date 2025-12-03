Газета
Самолет Москва – Пхукет возвращается в «Домодедово» из-за возгорания двигателя

Ведомости

Пассажирский Boeing 777, следовавший рейсом Москва – Пхукет, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По данным источника, самолет сейчас находится в зоне ожидания и вырабатывает топливо перед посадкой. Поясняется, что причиной готовящейся экстренной посадки стало возгорание второго двигателя, которое, по предварительным данным, уже удалось потушить. Известно, что на борту Boeing 777 сейчас 412 человек. 

20 октября сообщалось о другом похожем инциденте: самолет AZAL кружил над Петербургом из-за неисправности стойки шасси. Затем он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в «Пулково». Пассажиры и экипаж тогда не пострадали.

