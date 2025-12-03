Самолет Москва – Пхукет возвращается в «Домодедово» из-за возгорания двигателя

По данным источника, самолет сейчас находится в зоне ожидания и вырабатывает топливо перед посадкой. Поясняется, что причиной готовящейся экстренной посадки стало возгорание второго двигателя, которое, по предварительным данным, уже удалось потушить. Известно, что на борту Boeing 777 сейчас 412 человек.