Пассажиров рейса Москва – Пхукет после экстренной посадки разместят в отеле

Ведомости

Авиакомпания Red Wings обеспечит размещение в отеле и питание пассажиров рейса Москва – Пхукет, который вернулся в «Домодедово» после проблем с двигателем. Об этом сообщили в официальном канале перевозчика.

Кроме того, Red Wings скорректирует расписание нескольких рейсов. Путешественников обещают заранее уведомить об этом.

Инцидент произошел во время выполнения рейса WZ-3097 на Boeing 777–200. По данным перевозчика, экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета. После этого самолет благополучно приземлился в «Домодедово».

Росавиация подтвердила, что никто из находившихся на борту 425 человек – 13 членов экипажа и 412 пассажиров – не пострадал. Ведомство предварительно квалифицировало произошедшее как авиационный инцидент.

До этого источник ТАСС сообщал, что у лайнера загорелся второй двигатель, после чего экипаж начал выработку топлива перед возвращением в аэропорт.

