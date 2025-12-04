Пассажиров рейса Москва – Пхукет после экстренной посадки разместят в отеле

Инцидент произошел во время выполнения рейса WZ-3097 на Boeing 777–200. По данным перевозчика, экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета. После этого самолет благополучно приземлился в «Домодедово».