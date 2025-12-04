Газета
Общество

С 1 января в паспорта россиян разрешат ставить новую отметку

Ведомости

С 1 января 2026 г. в паспорта граждан РФ по их желанию будет вноситься новый идентификатор – номер записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш «РИА Новости».

Как пояснил депутат, этот уникальный номер станет универсальным цифровым ключом для доступа к государственным и муниципальным услугам. Он позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные при оформлении пособий, льгот, регистрации имущественных прав и в других ситуациях.

Для получения отметки гражданину нужно будет однократно обратиться с паспортом в отделение ГУВМ МВД или МФЦ. Услуга является бесплатной и добровольной.

30 ноября «Ведомости» писали, что со второй половины декабря клиенты банков смогут пользоваться услугами в отделениях по «цифровому паспорту» – файлу с QR-кодом, содержащему основные сведения о человеке, который можно получить посредством «Госуслуг». На первом этапе внедрения цифрового паспорта документ можно будет предъявлять вместо бумажного для удостоверения личности, но лишь в том случае, если клиент уже посещал банк и проходил идентификацию.

