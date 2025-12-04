С 1 января в паспорта россиян разрешат ставить новую отметку

30 ноября «Ведомости» писали, что со второй половины декабря клиенты банков смогут пользоваться услугами в отделениях по «цифровому паспорту» – файлу с QR-кодом, содержащему основные сведения о человеке, который можно получить посредством «Госуслуг». На первом этапе внедрения цифрового паспорта документ можно будет предъявлять вместо бумажного для удостоверения личности, но лишь в том случае, если клиент уже посещал банк и проходил идентификацию.