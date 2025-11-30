Что изменится для россиян в декабре

Со 2 декабря ужесточаются правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов. В частности, сотруднику необходимо иметь высшее образование по специальности из установленного правительством перечня, а его стаж работы в аккредитованных организациях должен составлять не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Если же выпускник вуза заключил трудовой договор в течение года после получения диплома, то на него это требование не распространяется. Кроме того, отсрочка будет предоставляться только тем специалистам, кто работает по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.