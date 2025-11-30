Что изменится для россиян в декабре

Что изменится для россиян в декабреНовые правила расчета утильсбора и обязательная биометрия для иностранцев
В России с декабря иностранцы должны будут сдавать биометрию на всех пунктах пропуска через границу. В банке можно будет вместо бумажного паспорта предъявить цифровой, а на звонки от коллекторов – пожаловаться в ФССП через «Госуслуги». «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в первом месяце зимы.
Иностранцы начнут сдавать биометрию на всех пунктах пропуска
Эксперимент по сбору биометрии у иностранных граждан в России стартовал 1 декабря 2024 г. Первоначально технологию тестировали в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. С 1 декабря 2025 г. сдавать биометрию теперь будет необходимо на всех пунктах пропуска через госграницу.
При этом с 1 июня начался второй этап эксперимента: иностранцам, въезжающим в страну в безвизовом режиме, необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код с использованием «Госуслуги RuID» не позднее чем за 72 часа до въезда. Для получения кода требуется указать сроки и цель поездки, загрузить фотографию и персональные данные. На основе этих сведений формируется цифровой профиль, который позволит получать госуслуги на территории России. Эксперимент продлится до июля 2026 г.
Услуги в банках можно будет получать по цифровому паспорту
Со второй половины декабря клиенты банков смогут пользоваться услугами в отделениях по «цифровому паспорту» – файлу с QR-кодом, содержащему основные сведения о человеке, который можно получить через «Госуслуги».
На первом этапе внедрения цифрового паспорта документ можно будет предъявлять вместо бумажного для удостоверения личности, но лишь в том случае, если клиент уже посещал банк и проходил идентификацию.
Пожаловаться на звонки от коллекторов можно будет через «Госуслуги»
С 1 декабря граждане, имеющие долги, смогут подавать через «Госуслуги» заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на взаимодействие с коллекторами, если оно, по их мнению, не соответствует установленными правилам. ФССП, в свою очередь, вправе направить запросы кредитору и оператору связи. По закону коллекторы не имеют права звонить должникам чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
Рассчитывать утильсбор начнут по-новому
С 1 декабря вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Теперь базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале.
Льготные коэффициенты сохранятся для автомобилей с двигателем мощностью до 160 л. с., ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, – это 80% всего автопарка страны. Первоначально новые правила должны были заработать с ноября, но из-за рисков с возможными задержками доставки машин было решено перенести нововведение на декабрь.
Завершится мораторий на неустойки застройщикам за задержку ввода новостроек
Декабрь станет последним месяцем действия моратория на взыскание неустоек с застройщика за задержку передачи жилья в новостройках. Эта мера была впервые введена во время пандемии коронавируса, затем возобновлена из-за западных санкций против России весной 2022 г., а также весной 2024 г.
В конце ноября замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что после завершения моратория застройщикам планируется предложить инструмент для рассрочки по штрафам за задержку ввода жилья.
Получить отсрочку от призыва айтишникам станет сложнее
Со 2 декабря ужесточаются правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов. В частности, сотруднику необходимо иметь высшее образование по специальности из установленного правительством перечня, а его стаж работы в аккредитованных организациях должен составлять не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Если же выпускник вуза заключил трудовой договор в течение года после получения диплома, то на него это требование не распространяется. Кроме того, отсрочка будет предоставляться только тем специалистам, кто работает по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.
Квоты на вывоз минеральных удобрений продлят
Квоты на экспорт из России минеральных удобрений с 1 декабря будут продлены и скорректированы. Общий объем составит почти 18,7 млн т, из них для азотных удобрений – более 10,6 млн т, для сложных – более 8 млн т. Квоты не будут распространяться на поставки в Абхазию и Южную Осетию, а также на транзитные перевозки.