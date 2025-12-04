Росавиация сняла ограничения в шести аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Волгограда, Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево») отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меру вводили поздним вечером 3 декабря и ночью 4 декабря для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны, в ночь на 3 декабря дежурные средства ПВО сбили 102 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников – 26 единиц – было нейтрализовано в Белгородской области.