В Госдуме рассказали о стоимости одного пенсионного коэффициента в 2026 году
Один пенсионный коэффициент в России с 1 января 2026 г. составит около 157 руб., сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.
В конце октября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова говорила, что в среднем размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян-пенсионеров в 2026 г. будет равен примерно 27 800 руб. Она отметила, что в июле 2025 г. показатель составлял 25 826 руб. Сумма увеличится после запланированной индексации на 7,6%.
Страховая пенсия назначается при достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Сумма выплат зависит от фиксированной части и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), на которые, в свою очередь, влияют трудовой стаж и уровень зарплаты.