Мошенники придумали схему обмана бойцов с угрозой потери выплат
Мошенники начали обманывать участников спецоперации, угрожая им лишением положенных выплат. Схему выявили специалисты Т-банка.
Аферисты звонят участникам спецоперации и называют себя представителями военного комиссариата. Они заявляют, что военнослужащему якобы полагается прибавка в 30-40%, но ее не могут назначить из-за недостатка данных: например, потерялась копия СНИЛС или паспорта.
Мошенники говорят, что важно как можно быстрее заполнить пробелы в документах в связи с истечением оформления перерасчета. По их словам, опоздать можно буквально на день, и тогда военнослужащий не сможет получить выплату, так как заявление еще нужно отправить в Минобороны. Аферисты также предупреждают собеседника, что при непредоставлении сведений в кратчайшие сроки могут быть заблокированы или изъяты выплаты, которые военнослужащий уже получал.
Якобы для правильного оформления документов мошенники просят жертву отнести в военкомат заявление на перерасчет – самостоятельно или с помощью родственников. Но важно встать в электронную очередь или оформить пропуск, для чего нужно сказать код из смс, который в действительности является кодом для входа в личный кабинет банка или сайта «Госуслуги». Если жертва называет код, то получает звонок якобы от Роскомнадзора. Человеку сообщают о взломе и говорят, что мошенники якобы уже оформляют кредиты, а чтобы спасти свои сбережения, нужно перевести их на «безопасный» счет. В среднем жертвы такой схемы лишаются по 315 000 руб.
В некоторых случаях аферисты звонят родственникам погибших военнослужащих, предлагая им страховую выплату.