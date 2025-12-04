Мошенники придумали схему обмана бойцов с угрозой потери выплат

Якобы для правильного оформления документов мошенники просят жертву отнести в военкомат заявление на перерасчет – самостоятельно или с помощью родственников. Но важно встать в электронную очередь или оформить пропуск, для чего нужно сказать код из смс, который в действительности является кодом для входа в личный кабинет банка или сайта «Госуслуги». Если жертва называет код, то получает звонок якобы от Роскомнадзора. Человеку сообщают о взломе и говорят, что мошенники якобы уже оформляют кредиты, а чтобы спасти свои сбережения, нужно перевести их на «безопасный» счет. В среднем жертвы такой схемы лишаются по 315 000 руб.