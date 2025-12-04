Газета
Главная / Общество /

Мошенники придумали схему обмана бойцов с угрозой потери выплат

Ведомости

Мошенники начали обманывать участников спецоперации, угрожая им лишением положенных выплат. Схему выявили специалисты Т-банка.

Аферисты звонят участникам спецоперации и называют себя представителями военного комиссариата. Они заявляют, что военнослужащему якобы полагается прибавка в 30-40%, но ее не могут назначить из-за недостатка данных: например, потерялась копия СНИЛС или паспорта.

Мошенники говорят, что важно как можно быстрее заполнить пробелы в документах в связи с истечением оформления перерасчета. По их словам, опоздать можно буквально на день, и тогда военнослужащий не сможет получить выплату, так как заявление еще нужно отправить в Минобороны. Аферисты также предупреждают собеседника, что при непредоставлении сведений в кратчайшие сроки могут быть заблокированы или изъяты выплаты, которые военнослужащий уже получал.

Якобы для правильного оформления документов мошенники просят жертву отнести в военкомат заявление на перерасчет – самостоятельно или с помощью родственников. Но важно встать в электронную очередь или оформить пропуск, для чего нужно сказать код из смс, который в действительности является кодом для входа в личный кабинет банка или сайта «Госуслуги». Если жертва называет код, то получает звонок якобы от Роскомнадзора. Человеку сообщают о взломе и говорят, что мошенники якобы уже оформляют кредиты, а чтобы спасти свои сбережения, нужно перевести их на «безопасный» счет. В среднем жертвы такой схемы лишаются по 315 000 руб.

В некоторых случаях аферисты звонят родственникам погибших военнослужащих, предлагая им страховую выплату.

В конце ноября «Ведомости» писали, что Т-банк откроет доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Пользователи смогут заказать реальный мошеннический звонок, чтобы помочь в борьбе с преступниками. Ранее сервис был доступен лишь ограниченному кругу по предварительным заявкам.

