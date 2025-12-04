Роскачество нашло токсичное вещество в Лабубу
Роскачество провело исследование игрушек Лабубу и обнаружило в одном из образцов превышение по диоктилфталату. Это токсичное вещество, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте.
Всего было исследовано 13 образцов, включая один оригинальный, по 53 показателям безопасности и качества. Они были проверены в том числе на соответствие обязательным требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Согласно результатам исследования по выделению вредных химических веществ в воду, почти все образцы безопасны, но в одном выявлено превышение по диоктилфталату. По интенсивности запаха нарушений нет. Игрушки успешно прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. К нескольким образцам есть замечания по качеству в связи с обрывом шва и торчащими нитками. Это выявлено и у оригинального Лабубу.
Кроме того, на маркировке пяти игрушек отсутствовала информация о производителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011. Ни у одного из исследованных образцов также не было сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров, так как такие изделия продаются как сувениры и аксессуары.
Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки Лабубу разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых находится игрушка, выбранная случайным образом. Игрушки обрели популярность в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям.