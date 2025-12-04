Роскачество нашло токсичное вещество в Лабубу

Согласно результатам исследования по выделению вредных химических веществ в воду, почти все образцы безопасны, но в одном выявлено превышение по диоктилфталату. По интенсивности запаха нарушений нет. Игрушки успешно прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. К нескольким образцам есть замечания по качеству в связи с обрывом шва и торчащими нитками. Это выявлено и у оригинального Лабубу.