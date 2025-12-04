ГП предложила ввести период «охлаждения» при сомнительных сделках с жильем
Изменения могут внести в закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Мера подготовлена в сфере регламентации сделок с недвижимостью, «заключенных с пороком воли продавца», ответил первый замгенпрокурора Анатолий Резкин.
С начала года в России распространилась новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Пенсионерки продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что оказались под воздействием аферистов.
Символом этой схемы общественность провозгласила певицу России Ларису Долину. Ее обманули мошенники, притворившиеся сотрудниками силовых ведомств. Они, как установили следователи, связались с Долиной по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в Хамовниках. Народную артистку убедили «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. Средства, полученные от нее, а также другие сбережения и деньги, взятые в долг у знакомых, Долина и передала мошенникам.