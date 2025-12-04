Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГП предложила ввести период «охлаждения» при сомнительных сделках с жильем

Ведомости

Генпрокуратура предложила ввести период «охлаждения» при сомнительных сделках с жильем для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ГП на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Изменения могут внести в закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Мера подготовлена в сфере регламентации сделок с недвижимостью, «заключенных с пороком воли продавца», ответил первый замгенпрокурора Анатолий Резкин.

С начала года в России распространилась новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Пенсионерки продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что оказались под воздействием аферистов.

Символом этой схемы общественность провозгласила певицу России Ларису Долину. Ее обманули мошенники, притворившиеся сотрудниками силовых ведомств. Они, как установили следователи, связались с Долиной по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в Хамовниках. Народную артистку убедили «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. Средства, полученные от нее, а также другие сбережения и деньги, взятые в долг у знакомых, Долина и передала мошенникам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её