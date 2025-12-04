ГП предложила ввести период «охлаждения» при сомнительных сделках с жильем

Символом этой схемы общественность провозгласила певицу России Ларису Долину. Ее обманули мошенники, притворившиеся сотрудниками силовых ведомств. Они, как установили следователи, связались с Долиной по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в Хамовниках. Народную артистку убедили «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. Средства, полученные от нее, а также другие сбережения и деньги, взятые в долг у знакомых, Долина и передала мошенникам.