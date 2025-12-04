В Казахстане задержаны россияне, по делу о международной наркосети

По информации Генпрокуратуры, только по финансовым операциям двух ключевых фигурантов оборот превысил $7 млн. Задержаны 24 участника сети, среди них – граждане трех иностранных государств. Финансовые потоки проходили через банковские карты дропперов и нелегальные криптобиржи, а конечными получателями криптовалют оказывались иностранцы, сообщил генпрокурор Казахстана.