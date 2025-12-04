В Казахстане задержаны россияне, по делу о международной наркосети
В Шымкенте была пресечена деятельность международной наркогруппировки. О спецоперации сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в соцсети Х.
В числе задержанных оказались граждане России, Афганистана и Узбекистана. В расследовании приняли участие сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Асылов уточнил, что расследование шло совместно с различными правоохранительными и специализированными структурами. По инициативе прокуратуры в казахстанскую следственно-оперативную группу включили специалистов DEA с большим международным опытом.
Всего в схеме участвовало более 300 человек.
По информации Генпрокуратуры, только по финансовым операциям двух ключевых фигурантов оборот превысил $7 млн. Задержаны 24 участника сети, среди них – граждане трех иностранных государств. Финансовые потоки проходили через банковские карты дропперов и нелегальные криптобиржи, а конечными получателями криптовалют оказывались иностранцы, сообщил генпрокурор Казахстана.
5 сентября Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) сообщал о крупнейшем в истории страны единовременном изъятии кокаина (13 183 кг) в Алма-Ате. Тогда были задержаны двое иностранцев, подозреваемых в организации канала поставки наркотиков.