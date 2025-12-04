Митрошина продала часть квартир для оплаты долга по налогам

На суде блогер частично признала вину, объяснив это тем, что не думала, что продажа ее недвижимости может быть квалифицирована как легализация доходов. Митрошина добавила, что не скрывала проводимые сделки и переводы средств со своих личных счетов. По словам девушки, она полностью погасила налоговые недоимки и начисленные пени еще до возбуждения текущего уголовного дела.