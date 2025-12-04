Митрошина продала часть квартир для оплаты долга по налогам
Блогер Александра Митрошина, проходящая по делу о легализации денежных средств, заявила после заседания суда, что была вынуждена продать часть своей недвижимости, чтобы погасить налоговую задолженность, сообщает ТАСС.
На суде блогер частично признала вину, объяснив это тем, что не думала, что продажа ее недвижимости может быть квалифицирована как легализация доходов. Митрошина добавила, что не скрывала проводимые сделки и переводы средств со своих личных счетов. По словам девушки, она полностью погасила налоговые недоимки и начисленные пени еще до возбуждения текущего уголовного дела.
Митрошиной предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).