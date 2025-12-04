Ущерб от наводнения в Индонезии может превысить $4 млрд

The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) сообщало, что в результате крупного наводнения погибли 593 жителя, 2600 были ранены, а судьба еще 468 человек неизвестна. По информации ведомства, более 578 000 граждан были эвакуированы в трех провинциях на западе острова Суматра.