Мособлсуд приговорил хакера Хорошилова к 21 году за DDoS-атаки на «Почту России»
Московский областной суд приговорил жителя Ногинска Артема Хорошилова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации DDoS-атаки на объекты «Почты России» в интересах Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что в августе 2022 г. Хорошилов вступил в сговор с украинской хакерской группировкой IT Army of Ukraine, контролируемой спецслужбами Украины. После этого он осуществил кибератаки на информационные системы «Почты России», приведшие к их временной блокировке. Также осужденный перечислил почти 690 000 руб. в виде денег и криптовалюты в адрес иностранных фондов, финансирующих украинские военные формирования.
Кроме того, Хорошилов намеревался подорвать железнодорожные пути, используемые для военных перевозок. Он выбрал место для диверсии, провел фотосъемку и изучил инструкции по изготовлению взрывного устройства, но не успел реализовать свой план, так как был задержан сотрудниками российских спецслужб.
Хорошилов был признан виновным по ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).
14 апреля 2025 г. Росфинмониторинг включил Хорошилова в список террористов и экстремистов.
18 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Positive Technologies, что за год с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г. доля атак, в которых хакеры смогли полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак выросла на 5%, а по сравнению с отчетами за 2021–2023 гг. более чем на треть – с 32%.