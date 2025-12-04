Мособлсуд приговорил хакера Хорошилова к 21 году за DDoS-атаки на «Почту России»

18 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Positive Technologies, что за год с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г. доля атак, в которых хакеры смогли полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак выросла на 5%, а по сравнению с отчетами за 2021–2023 гг. более чем на треть – с 32%.