ВС оставил без изменений приговор Никите Журавелю за госизмену

Правоохранители арестовали Журавеля в мае 2023 г. в Волгограде. В ходе допроса он признался, что сжег Коран по наводке украинских спецслужб за 10 000 руб. Председатель Следственного комитета (CК) Александр Бастрыкин распорядился тогда передать уголовное дело в следственное управление СК РФ по Чечне.