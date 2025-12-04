ВС оставил без изменений приговор Никите Журавелю за госизмену
Верховный суд России оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Фигурант был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Коллегия по уголовным делам после рассмотрения кассационной жалобы не нашла оснований для изменения решения.
Суд установил, что в 2023 г. Журавель вступил в переписку с представителем cлужбы безопасности Украины (СБУ) и впоследствии выполнял поручения куратора. По версии следствия, они были направлены против безопасности России.
Согласно материалам дела, он отправил куратору видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой Вооруженных сил России (ВС РФ), кадры военных самолетов, а также данные о перемещении служебной машины одной из воинских частей.
3 октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение Журавелю по ст. 275 УК РФ (госизмена).
В феврале 2024 г. суд в Грозном назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы по ч. 2 ст. 148 (оскорбление чувств верующих) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) за сожжение Корана.
Правоохранители арестовали Журавеля в мае 2023 г. в Волгограде. В ходе допроса он признался, что сжег Коран по наводке украинских спецслужб за 10 000 руб. Председатель Следственного комитета (CК) Александр Бастрыкин распорядился тогда передать уголовное дело в следственное управление СК РФ по Чечне.