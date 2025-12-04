Газета
Общество

Мошенники чаще всего используют базовые страхи для создания «легенд»

Ведомости

Мошенники в России в 2025 г. чаще всего пытались надавить на страхи потери денег и юридических последствий, а также за жизнь и здоровье близких, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенничество – это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные "легенды"», – отметили в киберполиции.

Представители ведомства также привели примеры фраз, которые действуют на каждый из страхов. Аферисты могут сообщать жертвам, что их дети якобы попали в ДТП, в отношении их родственников проводят проверку правоохранители, банковские карты самих пользователей заблокированы из-за подозрительных операций. Кроме того, они могут ложно обвинять россиян в финансировании террористических организаций.

МВД также привело примеры еще двух типов давления со стороны мошенников: страх упустить выгоду и страх социальной изоляции. В этих случаях злоумышленники предлагают жертвам «эксклюзивные скидки» в размере 90% или угрожают публикацией часто ложного «компромата».

4 декабря специалисты Т-банка выявили, что мошенники начали обманывать участников спецоперации, угрожая им лишением положенных выплат. Аферисты звонят участникам спецоперации и называют себя представителями военного комиссариата. Они заявляют, что военнослужащему якобы полагается прибавка в 30-40%, но ее не могут назначить из-за недостатка данных: например, потерялась копия СНИЛС или паспорта.

