Главная / Общество /

Суд оштрафовал Киркорова за неуплату проезда по платным дорогам

Ведомости

Арбитражный суд Москвы оштрафовал певца Филиппа Киркорова за то, что он не оплатил проезд по платной дороге, следует из данных в картотеке суда.

Решение было выдано 31 октября. Его задолженность после проезда по платным участкам ЦКАД и М-12 составила 2085 руб. Кроме того, суд постановил взыскать еще 2085 руб. в качестве неустойки. Общая сумма штрафа достигла 4170 руб.

Артист также должен заплатить в бюджет государства пошлину в размере 8000 руб.

18 ноября представитель Киркорова Роман Кузьмин говорил, что Таганский суд Москвы рассматривает иск к певцу о взыскании более 12 млн руб. за кредит, который он отработал на корпоративе «Московского кредитного банка». По словам Кузьмина, артист сразу озвучивал условие, что вместо выплаты он выступит на мероприятии.

