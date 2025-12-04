Суд оштрафовал Киркорова за неуплату проезда по платным дорогам

18 ноября представитель Киркорова Роман Кузьмин говорил, что Таганский суд Москвы рассматривает иск к певцу о взыскании более 12 млн руб. за кредит, который он отработал на корпоративе «Московского кредитного банка». По словам Кузьмина, артист сразу озвучивал условие, что вместо выплаты он выступит на мероприятии.