Pantone назвал нейтральный белый цветом 2026 года
Цветом 2026 г. Pantone выбрал Cloud Dancer (11-4201 «Облачный танцор») – нейтральный белый. Об этом Институт цвета сообщил на своем сайте.
В сообщении Pantone в соцсети X говорится, что этот цвет приносит «спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир».
«Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», – заявила глава Pantone Литрис Эйсман.
Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. В Pantone утверждают, что выбранный цвет отражает глобальный дух времени и настрой общества. Именно он превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней.
Цветом 2025 г. Pantone объявил Mocha Mousse 17-1230 – «мокко мусс». Эйсман тогда отметила, что выбранный оттенок расширяет представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в амбициозный и роскошный.