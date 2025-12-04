Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Pantone назвал нейтральный белый цветом 2026 года

Ведомости

Цветом 2026 г. Pantone выбрал Cloud Dancer (11-4201 «Облачный танцор») – нейтральный белый. Об этом Институт цвета сообщил на своем сайте. 

В сообщении Pantone в соцсети X говорится, что этот цвет приносит «спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир». 

«Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», – заявила глава Pantone Литрис Эйсман.

Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. В Pantone утверждают, что выбранный цвет отражает глобальный дух времени и настрой общества. Именно он превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. 

Цветом 2025 г. Pantone объявил Mocha Mousse 17-1230 – «мокко мусс». Эйсман тогда отметила, что выбранный оттенок расширяет представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в амбициозный и роскошный.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь