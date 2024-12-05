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Pantone объявил цветом 2025 года шоколадный «мокко мусс»

Ведомости

Специалисты американского Института цвета Pantone назвали главным цветом 2025 г. Mocha Mousse 17-1230 – «мокко мусс». Об этом говорится на сайте Pantone.

«Mocha Mousse – согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он напоминает нам о восхитительных свойствах шоколада и кофе и отвечает нашему стремлению к комфорту», – говорится в сообщении.

Исполнительный директор института Литрис Эйсман отметила, что выбранный оттенок расширяет представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в амбициозный и роскошный.

Pantone также представил несколько цветовых палитр с «муссом мокко», где показаны его сочетания с разными оттенками.

Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. В Pantone утверждают, что выбранный цвет отражает глобальный дух времени и настрой общества. Именно он превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. Цветом этого года Pantone назвал Peach Fuzz, что примерно можно перевести как «персиковый пух». Эйсман тогда поясняла, что главной задачей было найти для 2024 г. цвет, «перекликающийся с нашим врожденным стремлением к близости и единству, излучающий тепло и современную элегантность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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