Pantone объявил цветом 2025 года шоколадный «мокко мусс»

Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. В Pantone утверждают, что выбранный цвет отражает глобальный дух времени и настрой общества. Именно он превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. Цветом этого года Pantone назвал Peach Fuzz, что примерно можно перевести как «персиковый пух». Эйсман тогда поясняла, что главной задачей было найти для 2024 г. цвет, «перекликающийся с нашим врожденным стремлением к близости и единству, излучающий тепло и современную элегантность».