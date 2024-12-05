Pantone объявил цветом 2025 года шоколадный «мокко мусс»
Специалисты американского Института цвета Pantone назвали главным цветом 2025 г. Mocha Mousse 17-1230 – «мокко мусс». Об этом говорится на сайте Pantone.
«Mocha Mousse – согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он напоминает нам о восхитительных свойствах шоколада и кофе и отвечает нашему стремлению к комфорту», – говорится в сообщении.
Исполнительный директор института Литрис Эйсман отметила, что выбранный оттенок расширяет представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в амбициозный и роскошный.
Pantone также представил несколько цветовых палитр с «муссом мокко», где показаны его сочетания с разными оттенками.
Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. В Pantone утверждают, что выбранный цвет отражает глобальный дух времени и настрой общества. Именно он превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. Цветом этого года Pantone назвал Peach Fuzz, что примерно можно перевести как «персиковый пух». Эйсман тогда поясняла, что главной задачей было найти для 2024 г. цвет, «перекликающийся с нашим врожденным стремлением к близости и единству, излучающий тепло и современную элегантность».