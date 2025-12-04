Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

Мизулина уточнила, что о возможной атаке они с мужем узнали сразу после прибытия в Белгород 3 декабря. Площадка в этот момент была оцеплена. Позже в городе объявили ракетную опасность. На концерты Shaman, запланированные на 3 и 4 декабря, были распроданы все билеты – их должны были посетить более 2000 человек. Концерты в итоге отменили.