Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали ракетный удар по концертной площадке в Белгороде во время выступления певца Ярослава Дронова (Shaman). Об этом рассказала в своем Telegram-канале супруга артиста и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина уточнила, что о возможной атаке они с мужем узнали сразу после прибытия в Белгород 3 декабря. Площадка в этот момент была оцеплена. Позже в городе объявили ракетную опасность. На концерты Shaman, запланированные на 3 и 4 декабря, были распроданы все билеты – их должны были посетить более 2000 человек. Концерты в итоге отменили.

По словам Мизулиной, удар планировался на момент исполнения гимна России. «Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии», – написала она.

Позже Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, чтобы обсудить ситуацию. Артист также навестил семью участника спецоперации.

5 ноября Shaman сообщал в Telegram, что они с Мизулиной заключили брак в Донецке. Церемония прошла скромно – молодожены посетили ЗАГС и расписались.

