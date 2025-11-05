Shaman и Мизулина поженились в ДНР

Политолог Константин Калачев говорил «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной. Электоральный юрист Олег Захаров приводил опыт «Партии любителей пива», который показал, что организационные мероприятия требуют большого числа усилий, вовлеченных активистов и благосклонности местных властей.