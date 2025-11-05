Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Shaman и Мизулина поженились в ДНР

Ведомости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. Об артист сообщил в Telegram.

«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – написал он.

1 сентября Shaman в честь дня рождения подарил Мизулиной партию «Мы». В конце сентября певец заявил, что партия существует и «это не шутка».

Политолог Константин Калачев говорил «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной. Электоральный юрист Олег Захаров приводил опыт «Партии любителей пива», который показал, что организационные мероприятия требуют большого числа усилий, вовлеченных активистов и благосклонности местных властей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте