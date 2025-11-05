Shaman и Мизулина поженились в ДНР
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. Об артист сообщил в Telegram.
«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – написал он.
1 сентября Shaman в честь дня рождения подарил Мизулиной партию «Мы». В конце сентября певец заявил, что партия существует и «это не шутка».
Политолог Константин Калачев говорил «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной. Электоральный юрист Олег Захаров приводил опыт «Партии любителей пива», который показал, что организационные мероприятия требуют большого числа усилий, вовлеченных активистов и благосклонности местных властей.