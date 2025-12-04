Суд в Москве рассматривает дело «старейшины» секты «Свидетели Иеговы»
Дмитровский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Л., которого следствие называет «старейшиной» собрания «Свидетели Иеговы» «Дмитров» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
По версии обвинения, Л. выполнял функции руководителя местной ячейки и собирал деньги с участников в интересах «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (УЦСИ), признанного в РФ экстремистской организацией. Также, как утверждает следствие, он участвовал в деятельности структурного подразделения УЦСИ, выступал с пропагандой идеологии объединения и агитировал прихожан к пожертвованиям.
Л. предъявлено обвинение по ч.1 ст. 282.3 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ – финансирование экстремистской деятельности, организация и участие в деятельности экстремистской организации. По этим статьям грозит до восьми лет лишения свободы.
5 октября 2024 г. сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил наказание другому фигуранту дела «Свидетелей Иеговы» Сергею Толоконникову: срок увеличили до пяти лет и двух месяцев с последующим годичным ограничением свободы.