Суд в Москве рассматривает дело «старейшины» секты «Свидетели Иеговы»

По версии обвинения, Л. выполнял функции руководителя местной ячейки и собирал деньги с участников в интересах «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (УЦСИ), признанного в РФ экстремистской организацией. Также, как утверждает следствие, он участвовал в деятельности структурного подразделения УЦСИ, выступал с пропагандой идеологии объединения и агитировал прихожан к пожертвованиям.