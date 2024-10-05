Мосгорсуд ужесточил наказание одному из членов секты «Свидетели Иеговы»
Мосгорсуд принял решение ужесточить наказание одному из членов секты «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергею Толоконникову. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда изменила приговор Савеловского районного суда Москвы в отношении Романа Мареева, Анатолия Марунова и Толоконникова. Из приговора исключили ссылку на участие во встрече Мареева 6 февраля 2020 г. в торговом центре «Авиапарк» и признаны обстоятельства, отягчающие наказание Толоконникова и Мареева в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в совершении ими преступления группой лиц по предварительному сговору.
«Суд апелляционной инстанции усилил назначенное Толоконникову С. А. наказание до пяти лет двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
В июле 2023 г. Савеловский районный суд Москвы признал троих подсудимых виновными в организации деятельности экстремистского объединения, сообщил ТАСС. Марунову назначили 6,5 года колонии общего режима, Толоконникову – пять лет, Марееву – 4,5 года.
Верховный суд РФ признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин.