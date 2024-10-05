Мосгорсуд ужесточил наказание одному из членов секты «Свидетели Иеговы»

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда изменила приговор Савеловского районного суда Москвы в отношении Романа Мареева, Анатолия Марунова и Толоконникова. Из приговора исключили ссылку на участие во встрече Мареева 6 февраля 2020 г. в торговом центре «Авиапарк» и признаны обстоятельства, отягчающие наказание Толоконникова и Мареева в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в совершении ими преступления группой лиц по предварительному сговору.