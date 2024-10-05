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Мосгорсуд ужесточил наказание одному из членов секты «Свидетели Иеговы»

Ведомости

Мосгорсуд принял решение ужесточить наказание одному из членов секты «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергею Толоконникову. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда изменила приговор Савеловского районного суда Москвы в отношении Романа Мареева, Анатолия Марунова и Толоконникова. Из приговора исключили ссылку на участие во встрече Мареева 6 февраля 2020 г. в торговом центре «Авиапарк» и признаны обстоятельства, отягчающие наказание Толоконникова и Мареева в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в совершении ими преступления группой лиц по предварительному сговору.

«Суд апелляционной инстанции усилил назначенное Толоконникову С. А. наказание до пяти лет двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

В июле 2023 г. Савеловский районный суд Москвы признал троих подсудимых виновными в организации деятельности экстремистского объединения, сообщил ТАСС. Марунову назначили 6,5 года колонии общего режима, Толоконникову – пять лет, Марееву – 4,5 года.

Верховный суд РФ признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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