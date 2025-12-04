Суд приговорил к пожизненному заключению приказавшего сбить Ил-76 военного ВСУ

Суд установил, что 13 мая 2023 г. военнослужащие 138-й зенитной ракетной бригады, исполняя приказ Дзямана, скрытно разместили комплекс Patriot на участке в районе населенного пункта Березовая Гать Черниговской области Украины. Военные привели его в боевую готовность и ввели переданные Дзяманом координаты цели. Затем под личным руководством подсудимого они осуществили прицельные пуски ракет по российским военным вертолетам и самолетам, каждый из которых выполнял боевое патрулирование и находился в воздушном пространстве Брянской области. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, девять членов экипажей воздушных судов погибли.