Суд приговорил к пожизненному заключению приказавшего сбить Ил-76 военного ВСУ
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который, по данным суда, отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Его обвинили по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Предполагается, что первые девять лет полковник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также постановил взыскать с Дзямана более 4 млрд руб. в пользу Минобороны РФ в качестве компенсации за ущерб, а также компенсацию морального вреда потерпевшим в размере более 14 млн руб.
Суд установил, что 13 мая 2023 г. военнослужащие 138-й зенитной ракетной бригады, исполняя приказ Дзямана, скрытно разместили комплекс Patriot на участке в районе населенного пункта Березовая Гать Черниговской области Украины. Военные привели его в боевую готовность и ввели переданные Дзяманом координаты цели. Затем под личным руководством подсудимого они осуществили прицельные пуски ракет по российским военным вертолетам и самолетам, каждый из которых выполнял боевое патрулирование и находился в воздушном пространстве Брянской области. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, девять членов экипажей воздушных судов погибли.
Сейчас Дзяман объявлен в международный розыск, и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
24 января 2024 г. Минобороны сообщило, что самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород и перевозивший украинских военнослужащих для обмена, был сбит в 11:15 мск вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.