В ВСУ подтвердили гибель украинских пленных при крушении Ил-76 в 2024 году

Во Львове похоронили 12 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в январе 2024 г. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в России).