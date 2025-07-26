В ВСУ подтвердили гибель украинских пленных при крушении Ил-76 в 2024 году
Во Львове похоронили 12 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в январе 2024 г. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в России).
В сообщении перечислены имена и фамилии погибших. Уточняется, что их тела удалось вернуть только сейчас.
24 января 2024 г. российский самолет военно-транспортной авиации Ил-76, следовавший по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород и перевозивший украинских военных для обмена, был сбит над Белгородской областью. По данным Минобороны России, ВСУ атаковали самолет из зенитного ракетного комплекса, размещенного у села Липцы Харьковской области в 15 км от границы.
На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих и трое сопровождавших их российских военных. Все они погибли. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.
5 июля СК сообщил, что приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными отдали командир ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман и вышестоящее командование армии страны. Дзямана объявили в международный розыск.