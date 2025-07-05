СК: приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными отдал командир бригады Дзяман

Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в Донецке, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин. Речь идет о расследовании крушения в Белгородской области самолета, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит 24 января 2024 г. при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. По данным СК, во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ было установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.