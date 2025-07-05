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СК: приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными отдал командир бригады Дзяман

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Приказ сбить российский самолет Ил-76 с украинскими пленными в 2024 г. отдал командир ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в Донецке, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин. Речь идет о расследовании крушения в Белгородской области самолета, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит 24 января 2024 г. при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. По данным СК, во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ было установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ. В отношении Дзямана вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в теракте», – говорится в сообщении.

В отношении Дзямана был организован международный розыск, продолжается установление и других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц минобороны республики, добавили в СК.

Самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород, был сбит из района села Липцы Харьковской области. В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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