Главная / Общество /

Арбитражный суд признал банкротом сеть магазинов Incity

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Модный континент», который владеет сетью магазинов женской одежды Incity. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что суд открыл в компании конкурсное производство.

Банкротство «Модного континента» началось в мае 2025 г. Заявление о признании компании несостоятельной подал индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин. Он выкупил долг «Модного континента» в 135 млн руб. перед АО «Банк Финсервис». Арбитраж ввел в компании наблюдение 17 июня.

В материалах суда уточняется, что права требования к «Модному континенту» Зимин приобрел у банка «Финсервис», которому ритейлер задолжал по двум договорам кредитной линии 2023 и 2024 гг.

27 июня «Ведомости» писали, что на фоне банкротства «Модный континент» закрыл последние магазины одежды Incity и белья Deseo.

Читайте также:Бренд Incity закрыл все свои магазины
