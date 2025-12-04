Арбитражный суд признал банкротом сеть магазинов Incity

Банкротство «Модного континента» началось в мае 2025 г. Заявление о признании компании несостоятельной подал индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин. Он выкупил долг «Модного континента» в 135 млн руб. перед АО «Банк Финсервис». Арбитраж ввел в компании наблюдение 17 июня.