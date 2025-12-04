Путин заявил об использовании Telegram для влияния на молодежь
Мессенджеры, включая Telegram, используются для воздействия на молодежь, поэтому власти должны уметь пользоваться этими инструментами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
«А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», – сказал он, говоря о проблеме отцов и детей.
Молодые люди, по словам главы государства, отличаются большей мобильностью и радикальностью, полагая, что любые несправедливости можно легко устранить. Но с возрастом приходит осознание, что это не так просто, добавил Путин.
Путин подчеркнул, что важно постоянно поддерживать контакт с молодежью, используя их инструменты и современные средства коммуникации. Это включает социальные сети, где необходимо активно взаимодействовать и доносить информацию, а также получать обратную связь.
14 сентября МВД сообщало, что секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в Telegram стали основными каналами вербовки детей и подростков в преступную деятельность. Согласно материалам ведомства, мессенджер является главной площадкой для этих целей, где создаются анонимные группы с обсуждением незаконного заработка.