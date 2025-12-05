Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищениях у военных

Ведомости

В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн руб. у военнослужащих. Операция проведена сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по региону совместно с оперативниками УФСБ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, с июля по октябрь злоумышленники искали данные о гражданах, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России. Под различными предлогами они убеждали этих людей передать банковские карты или оформить доверенность на доступ к счетам, после чего присваивали заработанные средства.

При обысках дома у подозреваемых были изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. Ведется работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности и соучастников.

4 декабря Т-банк сообщал о новой мошеннической схеме в отношении участников спецоперации. Аферисты звонят военным, называют себя представителями военного комиссариата и угрожают им лишением положенных выплат при непредоставлении якобы недостающих сведений о себе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте