В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищениях у военных

По предварительным данным, с июля по октябрь злоумышленники искали данные о гражданах, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России. Под различными предлогами они убеждали этих людей передать банковские карты или оформить доверенность на доступ к счетам, после чего присваивали заработанные средства.