В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищениях у военных
В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн руб. у военнослужащих. Операция проведена сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по региону совместно с оперативниками УФСБ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, с июля по октябрь злоумышленники искали данные о гражданах, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России. Под различными предлогами они убеждали этих людей передать банковские карты или оформить доверенность на доступ к счетам, после чего присваивали заработанные средства.
При обысках дома у подозреваемых были изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. Ведется работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности и соучастников.