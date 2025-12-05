Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации в Башкирии

Ведомости

В Башкирии силовики задержали восьмерых человек, состоявших в ячейке запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, задержанные распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Они вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.

По местам жительства членов ячейки ФСБ обнаружила значительное количество пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.

Следственное подразделение УФСБ РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ЦОС ФСБ предупредили граждан, что участвовать в террористической деятельности, оправдывать и пропагандировать терроризм недопустимо. В ведомстве призвали к бдительности.

29 ноября сотрудники ФСБ предотвратили теракт на магистральном газопроводе в Московской области, который планировали спецслужбы Украины, задержан россиянин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её