ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации в Башкирии

Следственное подразделение УФСБ РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.