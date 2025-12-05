ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации в Башкирии
В Башкирии силовики задержали восьмерых человек, состоявших в ячейке запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным следствия, задержанные распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Они вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.
По местам жительства членов ячейки ФСБ обнаружила значительное количество пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.
Следственное подразделение УФСБ РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ЦОС ФСБ предупредили граждан, что участвовать в террористической деятельности, оправдывать и пропагандировать терроризм недопустимо. В ведомстве призвали к бдительности.
29 ноября сотрудники ФСБ предотвратили теракт на магистральном газопроводе в Московской области, который планировали спецслужбы Украины, задержан россиянин.