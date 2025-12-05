Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

АТОР опровергла заражение туристов из РФ лихорадкой чикунгунья и денге на Кубе

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла сообщения Telegram-каналов о заболевших лихорадкой чикунгунья или денге среди российских туристов на Кубе.

«Статистика страховых компаний этого не подтверждает», – отметили в АТОР.

По данным принимающих компаний, случаи заболеваний действительно фиксируются среди местного населения, в том числе в Гаване и Сантьяго-де-Куба. Однако курортные зоны, популярные у россиян (Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин), находятся на значительном расстоянии от этих городов. Санитарная ситуация там стабильная, среди туристов из России не выявлено ни одного подтвержденного случая заболеваний, похожих по симптомам на денге или чикунгунью.

Экскурсии в Гавану и Сантьяго-де-Куба также не считаются рискованными: оба заболевания не передаются от человека к человеку, а вероятность укуса инфицированным комаром невелика, поскольку они наиболее активны вечером, тогда как экскурсии проходят днем.

Туроператоры рекомендуют отдыхающим пользоваться репеллентами, особенно вечером, и в целом следовать рекомендациям посольства РФ на Кубе.

6 октября Всемирная организация здравоохранения отмечала значительный потенциал распространения лихорадки чикунгунья. С начала 2025 г. в мире было зарегистрировано более 445 000 подтвержденных и предполагаемых случаев, 155 человек скончались. ВОЗ предупреждала, что риск распространения растет из-за низкого иммунитета в ранее незатронутых регионах и роста мобильности населения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь