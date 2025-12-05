АТОР опровергла заражение туристов из РФ лихорадкой чикунгунья и денге на Кубе
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла сообщения Telegram-каналов о заболевших лихорадкой чикунгунья или денге среди российских туристов на Кубе.
«Статистика страховых компаний этого не подтверждает», – отметили в АТОР.
По данным принимающих компаний, случаи заболеваний действительно фиксируются среди местного населения, в том числе в Гаване и Сантьяго-де-Куба. Однако курортные зоны, популярные у россиян (Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин), находятся на значительном расстоянии от этих городов. Санитарная ситуация там стабильная, среди туристов из России не выявлено ни одного подтвержденного случая заболеваний, похожих по симптомам на денге или чикунгунью.
Экскурсии в Гавану и Сантьяго-де-Куба также не считаются рискованными: оба заболевания не передаются от человека к человеку, а вероятность укуса инфицированным комаром невелика, поскольку они наиболее активны вечером, тогда как экскурсии проходят днем.
Туроператоры рекомендуют отдыхающим пользоваться репеллентами, особенно вечером, и в целом следовать рекомендациям посольства РФ на Кубе.
6 октября Всемирная организация здравоохранения отмечала значительный потенциал распространения лихорадки чикунгунья. С начала 2025 г. в мире было зарегистрировано более 445 000 подтвержденных и предполагаемых случаев, 155 человек скончались. ВОЗ предупреждала, что риск распространения растет из-за низкого иммунитета в ранее незатронутых регионах и роста мобильности населения.