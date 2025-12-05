АТОР опровергла заражение туристов из РФ лихорадкой чикунгунья и денге на Кубе

По данным принимающих компаний, случаи заболеваний действительно фиксируются среди местного населения, в том числе в Гаване и Сантьяго-де-Куба. Однако курортные зоны, популярные у россиян (Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин), находятся на значительном расстоянии от этих городов. Санитарная ситуация там стабильная, среди туристов из России не выявлено ни одного подтвержденного случая заболеваний, похожих по симптомам на денге или чикунгунью.