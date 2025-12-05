Хинштейн: судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной
Судьба 285 жителей курского приграничья после вторжения ВСУ в Курскую область остается неизвестной, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью «России 24».
Он рассказал, что в начале года был создан реестр лиц, утративших связь с родственниками. В него вошло 2127 человек, из которых 1637 были уже найдены, из них 1366 – живыми. По словам Хинштейна, из оставшихся 490 человек 77 – живы, а 128 – погибли.
«Судьба 285, к сожалению, пока остается для нас, увы, неизвестной», – сказал губернатор.
Он сообщил, что продолжается работа по эвакуации тел погибших из приграничной зоны. Ее проводят военные вместе с МЧС и волонтерами.
Вторжение украинских формирований в регион началось 6 августа 2024 г. В апреле 2025 г. территория Курской области была полностью освобождена, после чего следователи СК начали фиксировать преступления, совершенные украинскими военными.