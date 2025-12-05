Хинштейн: судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной

Он рассказал, что в начале года был создан реестр лиц, утративших связь с родственниками. В него вошло 2127 человек, из которых 1637 были уже найдены, из них 1366 – живыми. По словам Хинштейна, из оставшихся 490 человек 77 – живы, а 128 – погибли.