Сотрудники МВД задержали пособников украинских телефонных мошенников в Рязани

Полицейские в Рязани ликвидировали четыре узла связи, которые работали в интересах мошенников, находящихся на территории Украины и осуществлявших схемы обмана по телефону. По подозрению в пособничестве правоохранители задержали местного жителя и его жену, сообщили в региональном УМВД.