Сотрудники МВД задержали пособников украинских телефонных мошенников в Рязани
Полицейские в Рязани ликвидировали четыре узла связи, которые работали в интересах мошенников, находящихся на территории Украины и осуществлявших схемы обмана по телефону. По подозрению в пособничестве правоохранители задержали местного жителя и его жену, сообщили в региональном УМВД.
По версии следствия, до этого судимый за разбой 40-летний мужчина искал легкий заработок. Он начал контактировать с неизвестными в мессенджере и согласился осуществлять техническую поддержку нескольких SIM-боксов. Жена помогала ему в этом.
Преступники арендовали в Рязани четыре квартиры и с мая 2025 г. занимались техподдержкой терминалов в них. Как подчеркнули в УМВД, эти устройства помогали украинским телефонным мошенникам присваивать региональный номер звонкам из-за рубежа. При обыске правоохранители изъяли примерно 1000 сим-карт, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Максимально им грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет.
