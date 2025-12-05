Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сотрудники МВД задержали пособников украинских телефонных мошенников в Рязани

Ведомости

Полицейские в Рязани ликвидировали четыре узла связи, которые работали в интересах мошенников, находящихся на территории Украины и осуществлявших схемы обмана по телефону. По подозрению в пособничестве правоохранители задержали местного жителя и его жену, сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, до этого судимый за разбой 40-летний мужчина искал легкий заработок. Он начал контактировать с неизвестными в мессенджере и согласился осуществлять техническую поддержку нескольких SIM-боксов. Жена помогала ему в этом.

Преступники арендовали в Рязани четыре квартиры и с мая 2025 г. занимались техподдержкой терминалов в них. Как подчеркнули в УМВД, эти устройства помогали украинским телефонным мошенникам присваивать региональный номер звонкам из-за рубежа. При обыске правоохранители изъяли примерно 1000 сим-карт, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Максимально им грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

5 декабря в Башкирии силовики задержали восемь человек, которые состояли в ячейке запрещенной в России международной террористической организации. Они распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине так называемого Всемирного халифата, а также вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте