Минтруд предложил уточнить список запрещенных работ для несовершеннолетних
Минтруд России предложил уточнить перечень работ, которые с 1 сентября 2026 г. в случае принятия соответствующего приказа будут запрещены для несовершеннолетних сотрудников, сообщило ведомство.
«Минтруд России предложил усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних. В частности, предлагается выделить перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних», - говорится в публикации на сайте министерства.
Представители ведомства также отметили, что проект приказа, который уже опубликован на соответствующем портале, конкретизирует действие ограничений, несмотря на то, что ключевые принципы безопасности в этой сфере зафиксированы в трудовом законодательстве. «Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности», – объяснили в Минтруде.
В обновленный список могут войти 67 работ, разделенных на несколько категорий. Среди них будут выделены работы с вредными условиями труда, высоким риском травмирования, подземные, связанные с рисками негативного воздействия на нравственное и физическое развитие и другие.
В конце 2024 г. Минпромторг предлагал внести поправки в постановление правительства, касающееся списка тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Изменения предполагали разрешить трудоустройство лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на некоторые из этих работ, если для них будут созданы безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочих мест.