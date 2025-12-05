Минтруд предложил уточнить список запрещенных работ для несовершеннолетних

В конце 2024 г. Минпромторг предлагал внести поправки в постановление правительства, касающееся списка тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Изменения предполагали разрешить трудоустройство лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на некоторые из этих работ, если для них будут созданы безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочих мест.